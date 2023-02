Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client KBC: repli du titre un analyste confirme son opinion information fournie par Cercle Finance • 10/02/2023 à 17:20









(CercleFinance.com) - Le titre perd aujourd'hui plus de 1% plombé par une analyse négative après un gain hier de 3,7%. Credit Suisse maintient son opinion 'sous-performance' sur KBC malgré un objectif de cours rehaussé de 62 à 66 euros, déclarant voir pour le titre 'des opportunités de revalorisation plus limitées que pour des pairs'.



Revenant sur la publication du bancassureur belge, le broker met en avant un profit net du quatrième trimestre supérieur au consensus, grâce à des revenus nets d'intérêts plus élevés ayant plus que compensé une augmentation des coûts.



Pointant aussi 'de nouveaux objectifs de revenus pour 2023 modestement supérieurs au consensus (mais des coûts légèrement plus mauvais)', Credit Suisse indique relever son estimation de BPA pour 2024 d'environ 10%.





Valeurs associées KBC GR Euronext Bruxelles -0.96%