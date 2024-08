Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client KBC: programme de rachat d'actions achevé information fournie par Cercle Finance • 02/08/2024 à 09:52









(CercleFinance.com) - KBC Groupe annonce avoir achevé le programme de rachat d'actions propres annoncé en août de l'année dernière, ayant dépassé le seuil de notification de 5% suite aux rachats cumulés d'actions propres le 30 juillet dernier.



À la fin de la journée du 30 juillet, la banque belge détenait 20.942.766 actions, soit 5,02% du nombre total d'actions actuellement émises. Au total, le programme de rachat d'actions clôturé a représenté un montant total de 1,3 milliard d'euros.





Valeurs associées KBC GR 67,56 EUR Euronext Bruxelles -2,71%