KBC : nouveau président du conseil d'administration

(CercleFinance.com) - KBC Groupe annonce que son conseil d'administration a nommé Koenraad Debackere au poste de président du conseil de KBC Groupe, KBC Bank et KBC Assurances, en remplacement de Thomas Leysen, qui a terminé son mandat à l'assemblée générale du 7 mai. Le 1er novembre, Koenraad Debackere transférera ses fonctions d'administrateur général de la KU Leuven à son successeur, Wim Desmet. Depuis le 7 mai, Philippe Vlerick, en tant que vice-président, assure temporairement la présidence du conseil. La nomination de Koenraad Debackere au poste d'administrateur non exécutif et de président du conseil d'administration de l'établissement financier belge a été approuvé par la Banque nationale de Belgique et la BCE.

Valeurs associées KBC GR Euronext Bruxelles -0.83%