Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client KBC: nomination d'un nouveau directeur financier information fournie par Cercle Finance • 11/06/2024 à 10:35









(CercleFinance.com) - Bartel Puelinckx a été nommé mardi matin directeur financier de KBC afin de succéder à Luc Popelier, appelé à prendre prochainement la direction générale de la Hamburg Commercial Bank.



La nomination du cadre dirigeant prendra effet le 1er septembre, sous réserve de l'approbation de la Banque nationale de Belgique et de la Banque centrale européenne (BCE).



Diplômé en sciences économiques et en droit, Puelinckx avait rejoint KBC Bank en 2002 et avait été, entre 2010 et 2014, directeur financier de CSOB, la filiale bancaire tchèque de KBC.



Il était devenu en 2016 directeur général de KBC Securities, la division d'investissement du groupe KBC, puis en 2019 directeur général de la conformité pour l'ensemble du groupe.



Luc Popelier, qui était directeur financier du groupe bancaire belge depuis 2021, explique de son côté qu'il a accepté de saisir une opportunité de carrière 'unique' en devenant le nouveau directeur général de la Hamburg Commercial Bank (HCOB) à compter du 1er septembre prochain.





Valeurs associées KBC GR 64.14 EUR Euronext Bruxelles -2.99%