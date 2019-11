Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client KBC : Moody's a revu à la baisse ses perspectives Cercle Finance • 29/11/2019 à 12:44









(CercleFinance.com) - L'agence de notation Moody's a revu à la baisse ses perspectives sur le groupe belge KBC, de 'positives' à 'stables', en invoquant la hausse du montant de ses emprunts. Moody's a déclaré que ce changement de perspective reflétait la croissance continue des encours de crédits de KBC depuis novembre 2018, notamment en République tchèque, en Slovaquie, en Hongrie, en Bulgarie et en Irlande. L'agence a également évoqué les risques potentiels en Belgique liés à l'exposition croissante des banques belges au secteur de l'immobilier, ainsi qu'une concurrence accrue dans un environnement de taux bas. Moody's a toutefois confirmé ses notations d'émetteurs et de créanciers de premier rang à long terme non garantis 'Baa1' pour le groupe KBC.

