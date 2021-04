Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client KBC : les prévisions de bénéfice d'un analyste Cercle Finance • 21/04/2021 à 16:39









(CercleFinance.com) - Credit Suisse pense que KBC (ainsi que de nombreuses autres banques européennes) pourrait bénéficier de tendances positives en matière de qualité des actifs. ' Nous relevons les estimations pour refléter une normalisation beaucoup plus rapide. Nous avons maintenant une avance de 7-10% au niveau du bénéfice net pour l'exercice 21-23, ce qui devrait soutenir la croissance de l'entreprise. Nous pensons que la vigueur des marchés devrait soutenir les revenus, avec un bon contrôle saisonnier des coûts ' rajoute le bureau d'analyses. Credit Suisse augment ses prévisions de BPA de 18%/6%/3% pour les exercices 21-23E, ce qui fait passer son objectif de cours de 62,0 à 64,0 euros. Il conserve sa note Neutre compte tenu de la valorisation élevée de KBC.

Valeurs associées KBC GR Euronext Bruxelles -0.81%