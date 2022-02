Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client KBC: le bénéfice de 4ème trimestre supérieur aux attentes information fournie par Cercle Finance • 10/02/2022 à 11:38









(CercleFinance.com) - KBC a annoncé jeudi un bénéfice net du quatrième trimestre supérieur aux attentes, le groupe financier belge ayant notamment tiré parti de la vigueur de ses activités d'assurance non-vie.



A 663 millions d'euros, ce bénéfice net a ainsi augmenté de plus de 23% par rapport au quatrième trimestre 2020, contre un total de 636 millions attendu par les analystes financiers.



Les revenus nets d'intérêts ont progressé de 10% par rapport au même trimestre un an plus tôt, une hausse principalement attribuable à un relèvement des taux d'intérêt en République tchèque et en Hongrie.



Ses coûts, hors taxes bancaires, ont de leur côté augmenté de 10% sous l'effet d'une augmentation des frais de personnel.



Pour l'exercice 2021, KBC a décidé de proposer un dividende brut final de 7,6 euros par action, portant ainsi le dividende brut total à 10,6 euros par action.



Le groupe n'a en revanche pas annoncé de rachats d'actions, ce qui semblait susciter une certaine déception du côté de la communauté financière puisque le titre se repliait de 0,5% jeudi matin sur Euronext Bruxelles.





