KBC: la BCE relève son exigence de capital information fournie par Cercle Finance • 13/12/2023 à 10:25









(CercleFinance.com) - KBC a annoncé mercredi que la Banque centrale européenne (BCE) avait légèrement relevé le niveau de fonds propres exigé de la part du groupe bancaire belge en vue de faire face à des conditions économiques défavorables.



La BCE, chargée de la supervision des banques de la zone euro, a porté de 10,62% à 10,92% son exigence en matière de 'CET1', une hausse entièrement due à l'exposition de KBC aux pays de l'Est, Bulgarie et République tchèque en tête.



A la fin du troisième trimestre 2023, le ratio de CET1 à pleine charge de l'établissement s'élevait toutefois à 14,6%, un niveau largement supérieur à la nouvelle exigence établie par la BCE.



Dans un communiqué, Johan Thijs, le directeur général, rappelle que son groupe ambitionne de se positionner parmi les institutions financières les mieux capitalisées d'Europe.



Il rappelle que KBC affiche aujourd'hui une politique de ratio de distribution (dividende plus coupon AT1) d'au moins 50% du bénéfice consolidé, avec la volonté affichée d'améliorer sa distribution du capital en cas de CET1 supérieur à 15%.



Suite à ces annonces, le titre KBC progressait de 1% mercredi matin à la Bourse de Bruxelles, signant l'une des plus fortes progressions de l'indice BEL 20.





