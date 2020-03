Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client KBC : l'impact économique de la pandémie 'encore incertain' Cercle Finance • 23/03/2020 à 12:19









(CercleFinance.com) - Avec l'impact économique de la pandémie sur l'économie belge 'encore incertain', KBC n'est pas en mesure de fournir une évaluation détaillée de son impact financier, a déclaré lundi le groupe belge de bancassurance. Les défis économiques actuels à venir auront 'sans aucun doute' un impact sur les pertes de crédit dans les années à venir, a déclaré la banque, tout en étant convaincue que l'économie belge 'sera en mesure de surmonter la période critique'. Dans son commuuniqué, KBC a déclaré avoir une position de solvabilité et de liquidité 'très solide', avec des 'moyens importants' pour absorber les pertes sur créances.

Valeurs associées KBC GR Euronext Bruxelles -4.13%