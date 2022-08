Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client KBC: hausse de 2% du BPA au 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 11/08/2022 à 08:50









(CercleFinance.com) - KBC Groupe affiche un bénéfice net de 811 millions d'euros au titre du deuxième trimestre 2022, en croissance de 2% en comparaison annuelle, des contributions plus fortes de la Belgique et de la Tchéquie ayant compensé une chute de celle des marchés internationaux.



En glissement trimestriel, le bénéfice net du bancassureur belge a grimpé de 77% malgré des revenus à peu près stables à 2,12 milliards d'euros, pénalisés par la contraction des revenus à la juste valeur et liés au trading ainsi que des revenus nets de commissions.



'Notre solvabilité est restée très solide, avec un ratio common equity de 15,9% à pleine charge, et notre position de trésorerie excellente, comme en témoignent un ratio NSFR de 142% et un ratio LCR de 158%', note son CEO Johan Thijs.



'En accord avec notre politique générale en matière de dividende, nous verserons un dividende intérimaire d'un euro par action en novembre 2022, en tant qu'acompte sur le dividende total pour l'exercice 2022', poursuit-il.





