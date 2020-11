Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client KBC : hausse de 14% du BPA au 3e trimestre Cercle Finance • 12/11/2020 à 08:19









(CercleFinance.com) - KBC Groupe publie un bénéfice net de 697 millions d'euros au titre du troisième trimestre, soit un BPA en croissance de près de 14% en comparaison annuelle, à 1,64 euro, ce qui a débouché sur un rendement sur capitaux propres de 15% sur la période. 'Nos revenus nets d'intérêts ont grimpé en glissement trimestriel, tandis que nos revenus à la juste valeur et liés au trading ont également eu bonne mine, malgré un recul par rapport au niveau exceptionnellement élevé observé le trimestre précédent', indique-t-il. KBC revendique aussi une solvabilité 'restée très solide', avec un ratio common equity à pleine charge de 16,6%, soit un niveau bien supérieur aux exigences de fonds propres minimums actuelles de 7,95%, ainsi qu'un ratio de liquidité LCR de 142% à fin septembre.

Valeurs associées KBC GR Euronext Bruxelles 0.00%