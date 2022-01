Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client KBC Group: le titre chute, un analyste reste prudent information fournie par Cercle Finance • 19/01/2022 à 17:09









(CercleFinance.com) - Le titre chute de plus de 4% à la Bourse de Bruxelles alors qu'UBS réaffirme sa recommandation 'vente' sur KBC Group. Le bureau d'analyste a légèrement rehaussé son objectif de cours de 67 à 70 euros, nouvelle cible laissant un potentiel de baisse de 16% pour l'action de l'établissement financier belge.



'Nous restons prudents sur l'action KBC à l'approche des résultats du quatrième trimestre. Nous prévoyons un risque pour les bénéfices lié aux prévisions de coûts plus élevés et aux taux tchèques culminant à court terme', explique le broker.





