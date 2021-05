Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client KBC : gagne 1%, un analyste en soutien Cercle Finance • 12/05/2021 à 17:18









(CercleFinance.com) - KBC gagne 1% à Bruxelles, soutenu par une analyse de Barclays qui réaffirme son conseil 'pondérer en ligne' sur le titre, avec un objectif de cours rehaussé de 9% à 56,5 euros, dans le sillage d'estimations de bénéfice net améliorées de 22%, 7% et 3% pour les exercices 2021 à 2023 après les résultats de premier trimestre. 'Pour 2021, le principal moteur en est le recul des pertes sur prêts', explique le broker, qui prévoit au-delà, 'de meilleurs frais, contribution d'assurance et dépenses opérationnelles, partiellement compensés par des revenus d'intérêts nets légèrement inférieurs'.

Valeurs associées KBC GR Euronext Bruxelles +1.48%