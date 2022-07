Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client KBC: finalise une acquisition en Bulgarie information fournie par Cercle Finance • 07/07/2022 à 17:52









(CercleFinance.com) - KBC Bank et Raiffeisen Bank International (RBI) ont finalisé la transaction relative à l'acquisition de 100% des actions de Raiffeisenbank (Bulgaria) EAD, responsable des opérations bancaires de RBI en Bulgarie.



La transaction porte également sur les filiales détenues à 100% par Raiffeisenbank (Bulgaria) à savoir Raiffeisen Leasing Bulgaria, Raiffeisen Asset Management (Bulgaria), Raiffeisen Insurance Broker et Raiffeisen Service.



L'acquisition est d'un montant total de 1 009 millions d'euros payable en espèces.



' Raiffeisenbank (Bulgaria) est une des banques universelles de premier plan en Bulgarie, proposant une gamme complète de services bancaires, de gestion d'actifs , de leasing et de courtage d'assurances aux particuliers, aux PME et aux entreprises ' indique le groupe.





Valeurs associées KBC GR Euronext Bruxelles +2.43%