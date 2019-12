Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client KBC : exigence de capital P2R de la BCE inchangée Cercle Finance • 17/12/2019 à 07:30









(CercleFinance.com) - Suite au processus de surveillance et d'évaluation prudentielle, KBC a été informé par la BCE du maintien de son exigence au titre du pilier 2 (P2R) à 1,75% du ratio CET1 et de la recommandation au titre du pilier 2 (P2G) à 1,0% du ratio CET1. L'exigence CET1 combinée pour KBC Groupe (en vertu du compromis danois) est toutefois passée de 10,7% auparavant à 11,1%, en raison uniquement de l'augmentation des coussins contracycliques dans certains des pays stratégiques de KBC. L'établissement financier belge souligne toutefois qu'à la fin du troisième trimestre de cette année, le ratio CET1 de KBC Groupe s'est établi à 15,4%, soit un niveau largement supérieur à la nouvelle exigence CET1.

