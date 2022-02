Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client KBC: en recul avec des propos de broker information fournie par Cercle Finance • 14/02/2022 à 13:07









(CercleFinance.com) - KBC Group recule de plus de 3% à Bruxelles, pénalisé par des propos d'UBS qui réaffirme sa recommandation 'vente' sur le titre de l'établissement bancaire belge, malgré un objectif de cours ajusté de 70 à 72 euros, niveau laissant toujours un potentiel de baisse.



'Nous pensons que les tendances des revenus nets d'intérêts vont s'aggraver en 2022, suggérant que les revenus nets d'intérêts pourraient baisser en 2023 avant que les hausses de taux de la BCE n'entrent en vigueur', explique le broker.





Valeurs associées KBC GR Euronext Bruxelles -2.61%