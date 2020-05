Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client KBC : en légère perte au 1er trimestre Cercle Finance • 14/05/2020 à 07:25









(CercleFinance.com) - KBC Group publie une perte nette de cinq millions d'euros au premier trimestre 2020, à comparer à un bénéfice net de 430 millions un an auparavant. Par action, cette perte s'est établie à 0,04 euro, là où le consensus espérait un BPA de l'ordre de 0,12 euro. L'établissement financier belge explique cette perte essentiellement par l'impact de la propagation mondiale du coronavirus sur ses revenus à la juste valeur et liés au trading, ainsi qu'à la comptabilisation anticipée de taxes bancaires. En rythme annuel et sur une base comparable, les prêts et avances ont augmenté de 6%, les dépôts de 5% et les primes acquises des assurances non-vie de 7%. En revanche, les ventes des produits d'assurance vie ont diminué de 17%.

