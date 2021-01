Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client KBC : en forte baisse, un analyste passe à la vente Cercle Finance • 05/01/2021 à 12:20









(CercleFinance.com) - Les actions de KBC sont en chute de près de 3% mardi suite aux commentaires négatifs d'un analyste. UBS a dégradé l'action du groupe financier belge pour la faire passer de 'neutre' à 'vendre', tout en ajustant son objectif de cours de 51 euros à 52 euros. Dans une note aux clients, l'analyste a déclaré que le prix actuel de l'action suggère des 'hypothèses trop optimistes'. 'Sur une base toute relative, l'action KBC a bien résisté en 2020 avec une baisse de 13% par rapport au secteur bancaire européen à -26%', indique l'analyste. 'Toutefois, la baisse du consensus sur les prévisions du BPA n'a été que légèrement meilleure que celle du secteur, à -28% (2021E) contre -32%, ce qui suggère une hausse relative', a ajouté UBS. 'Cela a laissé les actions KBC se négocier à 12,6x 2022E EPS ou environ 1,5 points P/E au-dessus de la moyenne à long terme', a souligné UBS.

Valeurs associées KBC GR Euronext Bruxelles -3.39%