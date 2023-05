Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client KBC: en berne malgré un bénéfice net presque doublé information fournie par Cercle Finance • 16/05/2023 à 09:45









(CercleFinance.com) - KBC lâche 5% en début de séance à Bruxelles, malgré la publication par le groupe bancaire belge d'un bénéfice net pratiquement doublé au premier trimestre 2023 en comparaison annuelle (+95%), à 882 millions d'euros, soit un BPA de base de 2,08 euros.



Il explique que ses produits ont entre autres été dopés par de solides revenus d'intérêts issus du résultat de transformation, la hausse des revenus nets de commissions et un gain exceptionnel important sur la cession de son portefeuille irlandais en février.



KBC confirme envisager de distribuer du capital excédentaire, sous la forme d'un rachat d'actions propres et/ou d'un dividende intérimaire exceptionnel, son conseil d'administration devant prendre une décision définitive à ce sujet dans les mois à venir.





Valeurs associées KBC GR Euronext Bruxelles -6.56%