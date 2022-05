Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

KBC: Dublin approuve la cession d'actifs à Bank of Ireland information fournie par Cercle Finance • 24/05/2022 à 12:06

(CercleFinance.com) - KBC a annoncé mardi que l'autorité irlandaise de la concurrence avait autorisé la cession de la quasi-totalité de ses actifs et passifs de crédits performants à Bank of Ireland.



Dans un communiqué, le groupe bancaire belge indique que la transaction a reçu hier le feu vert de la Commission irlandaise de la concurrence et de la protection des consommateurs (CCPC).



En avril 2021, KBC avait conclu un protocole d'accord avec Bank of Ireland portant sur la vente de la quasi-totalité des actifs de crédits performants et des dépôts de KBC Bank Ireland.



En outre, un petit portefeuille de crédits hypothécaires non performants sera également acquis dans le cadre de la transaction.



L'accord reste encore soumis à l'approbation ministérielle.