KBC : des offres spéciales pour le salon de l'auto

(CercleFinance.com) - Le groupe KBC annonce ce soir accorder des réductions pour les assurances auto et les prêts voitures à l'occasion du Salon de l'auto de Bruxelles.

'Pendant le Salon, nous voulons encourager les clients et les non-clients à protéger leur achat important avec une police solide. Les clients et les non-clients bénéficient de notre réduction et la conservent jusqu'à ce qu'ils remplacent leur voiture. Les clients peuvent simuler et clôturer l'offre KBC dans KBC Mobile ou KBC Touch, les non-clients peuvent le faire via le site web de KBC', explique Patrick Tans, Directeur Général de la Division Produits Bancaires et Transformation Belgique.

Le Salon de l'auto de Bruxelles se déroulera du 10 au 19 janvier.