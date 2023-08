Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client KBC: début des rachats d'actions la semaine prochaine information fournie par Cercle Finance • 11/08/2023 à 09:13









(CercleFinance.com) - Conformément à ce qu'il avait indiqué à l'occasion de ses résultats semestriels, KBC Groupe annonce qu'il s'apprête à lancer un programme de rachat d'actions dans le but de distribuer le capital excédentaire pour lequel il a reçu l'autorisation nécessaire de la BCE.



Un agent a ainsi été mandaté pour acheter des actions KBC au nom du bancassureur belge sur le marché réglementé de NYSE Euronext Brussels, du 14 août 2023 au 31 juillet 2024, pour un montant maximum de 1,3 milliard d'euros.



Les actions seront rachetées aux conditions spécifiées dans l'autorisation accordée par l'assemblée générale des actionnaires du 5 mai 2022. Le programme peut être suspendu à tout moment si les conditions du marché le justifient.





Valeurs associées KBC GR Euronext Bruxelles +1.53%