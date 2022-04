Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client KBC: dans le vert, un broker relève sa cible information fournie par Cercle Finance • 21/04/2022 à 17:33









(CercleFinance.com) - KBC Group gagne près de 2% à Bruxelles, aidé par une analyse d'UBS qui réaffirme sa recommandation 'neutre' sur le titre avec un objectif de cours rehaussé de 60 à 65 euros, une nouvelle cible proche du cours actuel de l'action de l'établissement bancaire belge, mettant en avant un effet de levier sur les taux.



'Nous augmentons nos prévisions pour KBC avant le premier trimestre en raison de taux d'intérêt plus élevés attendus, partiellement compensés par une inflation des coûts anticipée plus élevée', explique le broker dans le résumé de sa note.





Valeurs associées KBC GR Euronext Bruxelles +1.68%