KBC : dans le vert, un analyste relève son objectif

(CercleFinance.com) - Le titre est en hausse à la Bourse de Bruxelles après l'analyse d'UBS. Le bureau d'études a relevé son objectif de cours sur KBC, mais il a déclaré que la rentabilité élevée du groupe néerlandais et sa croissance supérieure à la moyenne étaient déjà intégrées dans la valorisation de l'action. 'Nous nous attendons à ce que KBC continue de générer une croissance et une rentabilité supérieures à la moyenne, mais cela se reflète dans sa valorisation importante des primes par rapport au secteur', a déclaré le bureau d'analyses. UBS a relevé son objectif de cours de l'action de 62 euros à 65 euros, tout en maintenant une note 'neutre' sur le titre.

Valeurs associées KBC GR Euronext Bruxelles 0.00%