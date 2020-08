Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client KBC : chute de 72% du bénéfice net trimestriel Cercle Finance • 06/08/2020 à 07:52









(CercleFinance.com) - KBC indique avoir enregistré un bénéfice net de 210 millions d'euros au deuxième trimestre 2020, à comparer à 745 millions un an auparavant, soit un BPA presque divisé par quatre à 0,47 euro, un niveau néanmoins un peu supérieur au consensus. 'Le résultat a été fortement impacté par un montant de 845 millions d'euros de réductions de valeur sur crédits, pour l'essentiel imputables aux conséquences économiques potentielles de la crise du coronavirus', explique le CEO Johan Thijs. Le dirigeant de l'établissement financier belge revendique toutefois une solvabilité restée 'très solide, avec un ratio common equity à pleine charge de 16,6%, soit un niveau bien supérieur aux exigences de fonds propres minimums actuelles de 7,95%'.

Valeurs associées KBC GR Euronext Bruxelles -0.20%