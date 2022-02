Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client KBC: cession de prêts non performants finalisée en Irlande information fournie par Cercle Finance • 07/02/2022 à 12:30









(CercleFinance.com) - KBC a annoncé lundi avoir finalisé la cession de la quasi-totalité de son portefeuille résiduel de crédits hypothécaires non performants en Irlande.



Le groupe bancaire belge avait officialisé l'opération en août dernier en déclarant vouloir se séparer de ce portefeuille d'environ 1,1 milliard d'euros, principalement constitué de crédits logement et des crédits d'investissement immobilier.



Ces actifs ont été cédés à CarVal Investors, un gestionnaire d'investissement alternatif qui se concentre sur les actifs en difficulté.



L'impact de l'opération, chiffré à -100 millions d'euros sur le compte de résultats, avait été presque entièrement comptabilisé dans les résultats de troisième trimestre.





Valeurs associées KBC GR Euronext Bruxelles +0.23%