KBC : bien orienté, un analyste en soutien

(CercleFinance.com) - KBC gagne près de 2% à Bruxelles, avec le soutien d'Oddo BHF qui réitère son opinion 'achat' et ajuste son objectif de cours de 61 à 62 euros, dans le sillage d'une légère révision à la hausse de ses estimations sur 2020/2022 (+3% en moyenne). Au lendemain de la publication des résultats semestriels de la banque belge, l'analyste met en avant 'la solidité des performances opérationnelles et de la situation bilancielle' et que 'l'update sur les guidances 2020 reste réaliste et rassurant'.

Valeurs associées KBC GR Euronext Bruxelles +0.73%