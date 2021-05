Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client KBC : bien orienté avec des propos de broker Cercle Finance • 14/05/2021 à 13:46









(CercleFinance.com) - KBC Group gagne près de 2% à Bruxelles, sur fond de propos favorables de Jefferies qui réaffirme sa recommandation 'achat' sur le titre de l'établissement bancaire belge, avec un objectif de cours rehaussé de 76,3 à 78,5 euros. 'Les résultats du premier trimestre ont confirmé une dynamique commerciale robuste, conduisant à une hausse des consensus de prévisions', souligne le broker, qui remonte sa propre estimation de BPA pour 2021 de 11%.

Valeurs associées KBC GR Euronext Bruxelles +1.67%