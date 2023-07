Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client KBC: bien capitalisé selon les 'stress tests' de l'UE information fournie par Cercle Finance • 31/07/2023 à 14:43









(CercleFinance.com) - KBC a annoncé lundi avoir affiché de solides performances à l'occasion des tests de résistance menés par l'Autorité bancaire européenne (ABE).



Les résultats de cet exercice théorique ont montré que la banque belge resterait 'bien capitalisée' si un scénario défavorable devait se produire dans un contexte difficile.



Dans le scénario le plus défavorable, le ratio de fonds propres 'CET1' à pleine charge du groupe diminuerait de 3,86 points de pourcentage entre la fin 2022 et la fin 2025, à 11,44%.



Selon le scénario de base , le ratio Common Equity Tier-1 (CET1) à pleine charge de KBC - qui ressortait à de 15,30% à la fin 2022 - augmenterait de 2,14 points de pourcentage à 17,44% à la fin de l'année 2025.



'Les résultats reflètent également nos solides fondamentaux: un modèle de bancassurance sain et orienté client, une robuste position de liquidité soutenue par une base de dépôts très solide de clients fidèles sur nos marchés stratégiques et un niveau de solvabilité confortable', a réagi Johan Thijs, CEO de KBC Groupe.



Suite à cette annonce, le titre KBC reculait de 0,4% lundi à la Bourse de Bruxelles, alors que le secteur bancaire européen avançait de 0,2%.





