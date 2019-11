Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client KBC : bénéfice net en recul au 3e trimestre Cercle Finance • 14/11/2019 à 07:53









(CercleFinance.com) - L'établissement financier belge KBC Group indique avoir enregistré un bénéfice net de 612 millions d'euros au troisième trimestre 2019, à comparer à 745 millions au trimestre précédent à et à 701 millions sur la période correspondante en 2018. En rythme séquentiel, il met en avant 'une hausse des revenus nets d'intérêts et des revenus nets de commissions, une quasi-stabilité des revenus techniques issus de nos activités d'assurance et une diminution des charges et des réductions de valeur sur crédits'. 'Les revenus à la juste valeur et liés au trading ont été très sérieusement écornés, notamment par la faiblesse des revenus de la salle des marchés, les revenus de dividendes ont baissé sous un effet saisonnier et les autres revenus nets ont subi un net recul', poursuit-il.

Valeurs associées KBC GR Euronext Bruxelles 0.00%