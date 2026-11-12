KBC-Bénéfice en ligne au T3, l'assurance compense la baisse des revenus bancaires

KBC KBC.BR a fait état jeudi d'un bénéfice net de 1,14 milliard d'euros au troisième trimestre, en ligne avec les attentes, les revenus solides de l'assurance et issus des activités de transactions et d'investissement ayant compensé la baisse du revenu net d'intérêts (RNI) et des commissions.

La banque-assureur belge affiche un RNI à 1,77 milliard d’euros, alors que les analystes tablaient sur 1,79 milliard d’euros, plombé par l’impact négatif des obligations indexées sur l’inflation.

Hors cet impact, KBC a indiqué que les revenus issus des activités de crédit avaient subi la pression d’une compression des marges sur la plupart de ses marchés clés.

Avec des activités s'étendant à son marché domestique et à des pays tels que la République tchèque et la Hongrie, KBC offre aux investisseurs un aperçu des tendances bancaires tant dans la zone euro qu'en Europe centrale et orientale.

Les revenus de l’assurance avant réassurance ont progressé à 891 millions d’euros, tandis que les revenus de négoce et d’investissement se sont révélés plus résistants que prévu.

La baisse des revenus sur les deux principaux marchés de KBC, la Belgique et la République tchèque, a été compensée par une croissance de 17% d’un trimestre sur l’autre dans sa division des marchés internationaux, qui comprend la Hongrie et la Bulgarie.

KBC a indiqué que son portefeuille de prêts avait progressé de manière organique de 2% par rapport au trimestre précédent, ce qui lui a permis de dépasser ses prévisions pour 2026 concernant cet indicateur.

(Rédigé par Jakob Van Calster et Mateusz Rabiega ; version française Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)