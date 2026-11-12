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KBC: Bénéfice en ligne au 3e trimestre, l'assurance compense la baisse des revenus bancaires
information fournie par Reuters 12/11/2026 à 09:06

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12 novembre (Reuters) - KBC a fait état ‌jeudi d'un bénéfice net de 1,14 milliard d'euros au troisième trimestre, ​en ligne avec les attentes, les revenus solides de l'assurance et issus des activités de transactions et d'investissement ayant compensé la ​baisse du revenu net d'intérêts (RNI) et des commissions.

La banque-assureur belge affiche un RNI à ​1,77 milliard d’euros, alors que les ⁠analystes tablaient sur 1,79 milliard d’euros, plombé par l’impact ‌négatif des obligations indexées sur l’inflation.

Hors cet impact, KBC a indiqué que les revenus issus des activités de ​crédit avaient subi ‌la pression d’une compression des marges sur la ⁠plupart de ses marchés clés.

Avec des activités s'étendant à son marché domestique et à des pays tels que la République tchèque et ⁠la Hongrie, ‌KBC offre aux investisseurs un aperçu des tendances bancaires ⁠tant dans la zone euro qu'en Europe centrale et orientale.

Les ‌revenus de l’assurance avant réassurance ont progressé à 891 ⁠millions d’euros, tandis que les revenus de négoce ⁠et d’investissement se ‌sont révélés plus résistants que prévu.

La baisse des revenus sur les ​deux principaux marchés de KBC, ‌la Belgique et la République tchèque, a été compensée par une croissance de 17% ​d’un trimestre sur l’autre dans sa division des marchés internationaux, qui comprend la Hongrie et la Bulgarie.

KBC a indiqué ⁠que son portefeuille de prêts avait progressé de manière organique de 2% par rapport au trimestre précédent, ce qui lui a permis de dépasser ses prévisions pour 2026 concernant cet indicateur.

(Rédigé par Jakob Van Calster et Mateusz Rabiega ; version française Etienne Breban, ​édité par Augustin Turpin)

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