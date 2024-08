Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client KBC: baisse en trompe-l'oeil du bénéfice net semestriel information fournie par Cercle Finance • 08/08/2024 à 07:45









(CercleFinance.com) - KBC publie un bénéfice net de 1,43 milliard d'euros pour le premier semestre 2024, inférieur à celui de 1,85 milliard réalisé un an auparavant, qui avait bénéficié d'une plus-value non récurrente de 0,4 milliard sur la vente des portefeuilles de crédits et de dépôts irlandais.



'Abstraction faite de cette plus-value exceptionnelle, notre bénéfice semestriel est conforme à celui de l'année précédente', souligne le CEO Johan Thijs, pour qui 'la performance globale au premier semestre 2024 s'est de nouveau avérée excellente'.



En rythme annuel, le groupe belge de banque et d'assurance revendique notamment une croissance de 4% de son portefeuille de crédits, avec une progression dans chacun de ses marchés clés, ainsi qu'une stabilité des dépôts de la clientèle.



En outre, KBC versera un dividende intérimaire d'un euro par action en novembre 2024, et a relevé ses prévisions de revenus nets d'intérêts pour 2024 à environ 5,5 milliards d'euros, et non plus une fourchette de 5,3 à 5,5 milliards comme initialement prévu.





