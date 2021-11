Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client KBC : baisse de 24% du bénéfice net trimestriel information fournie par Cercle Finance • 12/11/2021 à 08:00









(CercleFinance.com) - KBC Groupe publie un bénéfice net de 601 millions d'euros pour le troisième trimestre 2021, en baisse de 24% en rythme séquentiel, avec un effet non récurrent négatif de 319 millions lié aux transactions de vente en cours en Irlande. Le total des revenus a progressé de 2% en rythme trimestriel, à 1,88 milliard d'euros, malgré le repli du résultat de l'assurance non-vie (affecté négativement par les inondations subies en Belgique) et la contraction saisonnière des revenus de dividendes. 'Abstraction faite des éléments non récurrents et non-opérationnels (y compris les effets de change et taxes bancaires), les coûts sont restés pratiquement stables en glissement trimestriel', ajoute l'établissement financier belge.

Valeurs associées KBC GR Euronext Bruxelles 0.00%