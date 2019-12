Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client KBC : augmentation du nombre d'actions Cercle Finance • 23/12/2019 à 10:47









(CercleFinance.com) - KBC annonce que sa traditionnelle augmentation de capital annuelle pour le personnel de KBC Groupe SA et ses filiales en Belgique a entraîné, le 20 décembre, une augmentation du nombre total d'actions de 238.966, le portant ainsi à 416.394.642. Le capital social de l'établissement bancaire belge se trouve ainsi majoré de 838.770,66 euros, à 1.457.819.318,92 euros. Le nombre de droits de vote de KBC a lui aussi progressé de 238.966, pour atteindre donc 416.394.642.

Valeurs associées KBC GR Euronext Bruxelles -0.77%