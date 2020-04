Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client KBC : anticipation de FIFV négatifs au 1er trimestre Cercle Finance • 17/04/2020 à 07:27









(CercleFinance.com) - KBG Group indique s'attendre à des instruments financiers à la juste valeur (FIFV) négatifs de près de 0,4 milliard d'euros dans ses résultats du premier trimestre 2020, affectés par la volatilité accrue sur les marchés financiers. 'Nos charges de crédit au premier trimestre 2020 seront principalement caractérisés par des réductions de valeur pour pertes de crédit en Belgique sur un nombre de dossiers d'entreprises, comme cela a également été le cas au cours des trimestres précédents', ajoute la banque.

Valeurs associées KBC GR Euronext Bruxelles 0.00%