Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client KBC : annulation de dividende et de rachats d'actions Cercle Finance • 30/03/2020 à 08:05









(CercleFinance.com) - Suite aux recommandations de la BCE, KBC indique retirer son dividende final total de 2,5 euros par action pour 2019 et annuler le rachat de 5,5 millions d'actions propres, contrairement à ce qui a été annoncé le 13 février. L'établissement financier belge a l'intention d'évaluer en octobre prochain si tout ou partie du dividende final annulé peut encore être versé plus tard dans l'année 2020 sous la forme d'un dividende intérimaire. KBC a décidé également d'organiser cette année l'assemblée générale des actionnaires de manière virtuelle, et de reporter l'Investor Day prévu le 17 juin à Prague, une nouvelle date devant être communiquée en temps utile.

Valeurs associées KBC GR Euronext Bruxelles -4.88%