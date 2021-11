Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client KBC : acquisition des activités bulgares de Raiffeisen information fournie par Cercle Finance • 15/11/2021 à 10:51









(CercleFinance.com) - KBC a annoncé lundi l'acquisition des opérations bulgares de la banque autrichienne Raiffeisen pour un montant de 1.015 millions d'euros. L'établissement belge - qui revendique la place de premier groupe financier intégré en Bulgarie - explique que l'opération va lui permettre de renforcer son leadership sur le marché de la gestion d'actifs, mais aussi dans la fourniture de solutions de leasing. La transaction doit également générer certaines opportunités de ventes croisées dans le domaine de l'assurance. Avec un réseau de 122 agences bancaires à travers le pays, Raiffeisenbank Bulgaria est la sixième banque du pays avec une part de marché de 8,4% dans le crédit. La banque emploie 2500 personnes au service de 635.000 clients.

Valeurs associées KBC GR Euronext Bruxelles -4.10%