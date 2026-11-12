KBC accroît de près de 15% son BPA au 3e trimestre

KBC Group dévoile un bénéfice net de 1 142 MEUR au titre du 3e trimestre 2026, soit un BPA de 2,80 EUR, en croissance de près de 15% en comparaison annuelle, mais en léger repli par rapport aux 2,83 EUR du trimestre précédent.

Toujours par rapport au 2e trimestre 2026, l'établissement financier belge a vu ses revenus totaux croître de 1%, à 3 467 MEUR, grâce à la hausse des revenus des activités d'assurance, des revenus nets de commissions, des revenus à la juste valeur et liés aux activités de négociation, ainsi que des revenus nets d'intérêts.

KBC fait toutefois état d'une baisse marquée de ses revenus nets d'intérêts sur les obligations indexées sur l'inflation, ainsi que d'un recul des autres revenus nets et des revenus de dividendes, après le pic saisonnier enregistré au 2e trimestre.

"Notre portefeuille de crédits a enregistré une croissance organique de 2% en rythme trimestriel et de 7% en glissement annuel. Par conséquent, la croissance organique des crédits depuis le début de l'année est déjà supérieure à nos prévisions pour l'ensemble de l'année 2026", souligne notamment le directeur général Johan Thijs.

Ce dernier ajoute qu'en cumulant les résultats des trois premiers trimestres de 2026, le bénéfice net du groupe de bancassurance depuis le début de l'année s'élève à 2 851 MEUR, ce qui représente une progression de 11% sur un an.

KBC fait par ailleurs état d'une excellente solvabilité, avec un ratio CET1 à pleine charge, hors plancher selon Bâle IV, de 14,6% à fin septembre 2026, et d'une liquidité "restée très solide, comme en témoignent un ratio LCR de 157% et un ratio NSFR de 131%".