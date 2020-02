Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client KBC : accord pour une acquisition en Slovaquie Cercle Finance • 18/02/2020 à 07:41









(CercleFinance.com) - KBC annonce un accord pour racheter 99,44% des parts OTP Banka Slovensko, une banque slovaque de taille moyenne qui se focalise sur les particuliers, les micro-entreprises et les PME. Les parts restantes sont détenues par des particuliers. Le rachat aura un impact limité (-0,2%) sur la position de capital de KBC, qui maintient son ratio CET1 (15,7% fin 2019, selon Bâle III à pleine charge, compromis danois) bien au-dessus des exigences réglementaires minimales de capital. La transaction doit encore recevoir l'aval des autorités compétentes et devrait être finalisée mi-2020. La prochaine étape logique sera une fusion juridique et opérationnelle de ?SOB Bank et d'OTP Banka Slovensko, qui renforcera encore la position actuelle de ?SOB.

