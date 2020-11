Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client KBC : a finalisé le rachat d'OTP Banka Slovensko Cercle Finance • 26/11/2020 à 18:08









(CercleFinance.com) - Le groupe belge KBC a finalisé aujourd'hui le rachat d'OTP Banka Slovensko (Slovaquie). KBC Bank SA réalise ainsi le rachat de 99,44% des actions d'OTP Banka Slovensko. La transaction a reçu l'approbation de la Banque nationale de Slovaquie (NBS), de la Banque nationale de Belgique (BNB), de la Banque centrale européenne (BCE) et de l'Office de lutte contre les monopoles de la République slovaque.

Valeurs associées KBC GR Euronext Bruxelles -4.00%