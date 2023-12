Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client KBC: 456.000 actions rachetées la semaine passée information fournie par Cercle Finance • 28/12/2023 à 10:36









(CercleFinance.com) - Dans le cadre de son programme de rachat d'actions, annoncé le 10 août dernier, KBC annonce avoir racheté 456.000 de ses propres actions la semaine dernière, pour un montant total de l'ordre de 26,3 millions d'euros.



Suite à ces transactions, le nombre total d'actions propres détenues par l'établissement financier belge dans le cadre de son programme de rachat d'actions propres s'élevait à 8.527.069 au 22 décembre 2023.





Valeurs associées KBC GR Euronext Bruxelles +0.17%