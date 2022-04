KB Home va lancer un vaste programme de rachat d'actions

(AOF) - KB Home a annoncé un nouveau programme de rachat d'actions de 300 millions de dollars. Ce programme représente 11 % de la capitalisation boursière de la société, soit 2,74 milliards de dollars au cours de clôture de vendredi. Ce nouveau programme remplace le programme précédent qui comptait 331 400 actions restantes, ce qui représenterait une valeur de 10,3 millions de dollars aux cours de clôture de vendredi. KB Home a également déclaré un dividende trimestriel régulier de 15 cents par action,

