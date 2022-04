Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client KB Home: nouvelle autorisation de rachats d'actions information fournie par Cercle Finance • 11/04/2022 à 14:42









(CercleFinance.com) - KB Home annonce que le 7 avril, son conseil d'administration a autorisé le rachat d'un maximum de 300 millions de dollars d'actions ordinaires en circulation, remplaçant une autorisation précédente qui comptait 331.400 actions restantes.



Les rachats en vertu de cette nouvelle autorisation peuvent avoir lieu périodiquement, le moment et le montant étant à la discrétion de la direction et dépendant des conditions du marché, de l'activité et d'autres conditions.



De plus, le conseil d'administration du constructeur de maisons individuelles a déclaré un dividende trimestriel en espèces de 0,15 dollar par action sur les actions ordinaires, payable le 19 mai aux actionnaires inscrits le 5 mai.





Valeurs associées KB HOME AMEX 0.00% KB HOME NYSE +0.74%