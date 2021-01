Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client KB Home : en forte hausse avec un relèvement de broker Cercle Finance • 13/01/2021 à 16:07









(CercleFinance.com) - KB Home grimpe de près de 5%, avec le soutien de Wedbush qui relève son opinion de 'neutre' à 'surperformance' avec un objectif de cours maintenu à 44 dollars, au lendemain des résultats du constructeur résidentiel pour son quatrième trimestre 2020. Le broker souligne notamment que KB Home a augmenté ses prix dans 90% des communautés au cours du trimestre, et que 'la direction prévoit de faire croître le rendement des capitaux propres (ROE) à environ 17% en 2021 contre environ 12% en 2020'.

Valeurs associées KB HOME AMEX 0.00% KB HOME NYSE +2.61%