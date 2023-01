Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client KB Home: délaissé après ses trimestriels information fournie par Cercle Finance • 12/01/2023 à 15:45









(CercleFinance.com) - KB Home lâche 4% en début de séance à Wall Street, au lendemain de la publication d'un BPA de 2,47 dollars au titre de son quatrième trimestre 2022, en croissance de 29% en comparaison annuelle, pour des revenus en augmentation de 16% à 1,94 milliard de dollars.



Cette progression du chiffre d'affaires traduit essentiellement une hausse de 13% du prix de vente moyen à 510.400 dollars, tandis que le nombre de maisons livrées par le constructeur résidentiel a augmenté de 3% à 3.786.



'Les conditions actuelles demeurent difficiles', reconnait toutefois le PDG Jeffrey Mezger. 'Les taux hypothécaires élevés et l'inflation persistante, ainsi qu'une économie incertaine, ont rendu les acheteurs plus prudents depuis le milieu de l'année dernière'.





Valeurs associées KB HOME AMEX 0.00% KB HOME NYSE -4.42%