KB Home : BPA un peu supérieur aux attentes au 4e trimestre

(CercleFinance.com) - KB Home a dévoilé jeudi soir un bénéfice net en croissance de 27% à 123,2 millions de dollars au titre de son quatrième trimestre, soit un BPA de 1,31 dollar, battant d'un cent l'estimation moyenne des analystes. Le constructeur résidentiel a vu ses revenus s'accroitre de 16% à 1,56 milliard de dollars, grâce uniquement à l'augmentation du nombre de maisons livrées, alors que le prix de vente moyen s'est légèrement tassé. 'Nous avons commencé 2020 du bon pied, avec une hausse de 26% sur un an de la valeur de notre carnet de commandes à 1,8 milliard de dollars, et sa composition reflète des marges plus élevées', affirme son CEO Jeffrey Metzger.

Valeurs associées KB HOME NYSE -3.16%