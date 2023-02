Kazuo Ueda succèdera à Haruhiko Kuroda à la tête de la Banque du Japon

Selon UBS, il est peu probable que le nouveau leadership de la Banque du Japon renonce à l'objectif d'une inflation de 2 %, mais il accordera davantage d'attention à la stabilité du système financier et au fonctionnement du marché. La banque suisse est relativement confiante dans le fait que Kazuo Ueda ne se précipitera pas pour resserrer la politique, notamment par une hausse du taux directeur à court terme. C'est-à-dire mettre fin à la politique de taux d'intérêt négatifs.

(AOF) - Le gouvernement japonais a officiellement désigné Kazuo Ueda pour succéder au gouverneur sortant de la Banque du Japon (BoJ), Haruhiko Kuroda. Agé de 71 ans, Kazuo Ueda est un ancien professeur d'économie de l'Université de Tokyo, qui a siégé au conseil des gouverneurs de la BOJ de 1998 à 2005. Des rumeurs à propos de sa nomination à ce poste avaient circulé vendredi. Sur le marché des changes, le dollar perd 0,06% à 132,3555 yens.

