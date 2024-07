Kaufman et Broad, Vivendi, We.Connect... les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - Herige

Le groupe Herige annonce les impacts financiers définitifs relatifs à la cession des activités de négoce de matériaux, de travaux publics et de pierres naturelles au groupe Samse, effectif le 30 avril 2024. Le spécialiste des matériaux de construction affirme que les activités cédées représentent un chiffre d'affaires 2023 de 374,8 millions d'euros et comprennent 79 points de vente situés dans le Grand Ouest. Cette cession permet à Herige de réaliser un désendettement de 124,6 millions d'euros, améliorant ainsi son gearing de 90 points.

Kerlink

Les ventes du premier semestre de Kerlink ont reculé de 6% à 6,2 millions d'euros. spécialiste des réseaux et solutions dédiés à l’Internet des Objets explique ce repli par s’explique essentiellement par un fléchissement des ventes de services. Le groupe rappelle avoir mis fin à deux contrats network as a service (NaaS) signés avec des acteurs en difficultés économiques. La zone Europe Moyen Orient Afrique a été marquée, au deuxième trimestre, par des décalages de commandes de solutions d’infrastructures et par des reports de décisions d’appels d’offres, impactant le segment Smart City.

Kaufman et Broad

Kaufman et Broad a enregistré, au titre du premier semestre, un résultat net part du groupe qui ressort à 21,1 millions d'euros par rapport à 38,5 millions d'euros sur la même période en 2023. Le résultat opérationnel s'établit à 37,9 millions d'euros, à comparer à 67,7 millions d'euros. La marge brute s'élève à 97,5 millions d'euros, contre 141,7 millions d'euros . Le taux de marge brute s'établit à 21,6 % à comparer à 16,7 % sur la même période de 2023.

Theranexus

Theranexus, société biopharmaceutique innovante dans le traitement des maladies neurologiques, a fait état de sa trésorerie au 30 juin 2024. Celle-ci s'établit à 1,8 millions d'euros contre 3,1 millions d'euros au 31 mars 2024. Le Crédit Impôt Recherche (CIR) 2023, d'un montant de 785000 euros, n'avait pas encore été perçu par la Société au 30 juin 2024 et n'est donc pas compris dans la trésorerie à cette date.

Vivendi

Clôturant comme mercredi en tête du CAC 40, Vivendi (+5,52% à 10,89 euros) a bénéficié d'une information de Bloomberg selon laquelle le groupe envisagerait une introduction de Canal + à la Bourse de Londres. Une telle opération pourrait intervenir d'ici la fin de l'année. Les délibérations sont en cours et aucune décision définitive n'a été prise quant à la date et au lieu de l'opération, ont indiqué ces sources. D'autres lieux de cotation, comme Amsterdam, pourraient encore être envisagés, ont-elles ajouté.

We.Connect

We.Connect, spécialiste des accessoires high-tech pour l'informatique, les mobiles et le son, et de la distribution de produits informatiques et périphériques, a réalisé au premier semestre 2024 un chiffre d'affaires de 121,5 millions d'euros, en baisse de 6,3 % par rapport à la même période de l'exercice précédent. Au vu du contexte difficile rencontré sur le marché de l'informatique et de l'impression depuis le premier trimestre de l'année, la société "réussit à maintenir une activité semestrielle soutenue", précise un communiqué