Kaufman et Broad résiste à la baisse grâce à une dynamique commerciale plus favorable

(AOF) - Kaufman et Broad progresse de 0,84% à 36,10 euros grâce à une dynamique commerciale plus favorable. Vendredi soir, le promoteur immobilier a dévoilé un résultat net part du groupe 9 mois de 31,7 millions d’euros contre 10,6 millions d’euros un an auparavant. Le résultat opérationnel courant s’établit à 66,2 millions d’euros, à comparer à 30,3 millions d’euros sur les neuf premiers mois de 2020. Le taux de marge opérationnelle courante s’élève à 7,4 % contre 4,6 % à la même période en 2020.

Le chiffre d'affaires global s'est établi à 889,4 millions d'euros, en progression de 35,3 %.

Sur le plan commercial, les réservations de logements en valeur s'élèvent à 837,2 millions d'euros, soit une baisse de 22,3 %. En volume, elles s'établissent à 3 929 logements, en baisse de 16,4 %. Le pôle tertiaire a enregistré des réservations nettes de 41 millions d'euros.

" La bonne nouvelle de la publication concerne surtout l'activité commerciale, le groupe ayant comme attendu retrouvé un peu de couleurs sur le T3 avec une hausse des réservation de Logements de 7,9% en nombre et de plus de 30% en valeur "; souligne Midcap Partners.

" Les perspectives de résultats de l'exercice 2021, la solidité de la structure financière de Kaufman & Broad ainsi que le niveau élevé de son Backlog permettent d'envisager un montant de dividende au titre de l'exercice 2021 d'au moins 1,85 euro par action " a déclaré le PDG, Nordine Hachemi.

Le portefeuille foncier Logement de 35 034 lots, correspond à environ 8,1 milliards d'euros de chiffre d'affaires potentiel. Le Backlog total du groupe s'élève à près de 3,4 milliards d'euros, dont 37,5 % du chiffre d'affaires restant à reconnaître est basé sur des terrains déjà acquis.

Le promoteur immobilier a confirmé ses objectifs 2021 d'un chiffre d'affaires d'environ 1,3 milliard d'euros avec un taux d'Ebit équivalent à celui de 2020.

Les multiples défis de l’immobilier tertiaire

Les préoccupations sanitaires, environnementales et l’essor du télétravail sont autant de challenges à relever par le secteur. L'immobilier tertiaire (75% de bureaux, 15 à 20% de commerces) compte plus de 1 milliard de mètres carrés et produit un tiers des gaz à effets de serre. Le dispositif Eco-énergie tertiaire impose aux acteurs, dans les bâtiments de plus de 1.000 m2, une réduction progressive de leurs consommations énergétiques : de 40% d'ici à 2030, 50% en 2040 pour arriver à une neutralité carbone en 2050. Or le secteur n’a affiché qu’une baisse des émissions de gaz à effet de serre de 4% entre 1990 et 2015. Les investisseurs et les utilisateurs recherchent désormais de plus en plus des bâtiments performants sur le plan énergétique.

Favorisée par le télétravail, la flexibilité des immeubles est également un enjeu important car les espaces tertiaires doivent intégrer la notion de mobilité.